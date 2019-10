Taxi prallte in Salzburg gegen Poller: Drei Insassen verletzt

Salzburg – Ein Taxi ist am Samstagnachmittag in der Salzburger Altstadt ungebremst gegen einen Poller gefahren, als dieser gerade in die Höhe fuhr. Die 57-jährige Taxilenkerin sowie die beiden Fahrgäste, 96 und 68 Jahre alt, wurden durch die Wucht des Anpralles verletzt. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Der Unfall passierte gegen 15.20 Uhr. Die beiden Fahrgäste hatten vorerst keine Schmerzen. Sie stiegen in ein anderes Taxi um und wurden dann aber mit diesem Wagen aufgrund auftretender Beschwerden in das UKH Salzburg gebracht. (APA)