Kletterer in Bad Ischl 70 Meter abgestürzt und lebensgefährlich verletzt

Bad Ischl – Ein 44-Jähriger ist am Samstagvormittag bei einer Bergtour auf die Katrin bei Bad Ischl (Bezirk Gmunden) 70 Meter abgestürzt und hat sich dabei lebensgefährlich verletzt. Der Mann rutschte auf einem mit Fels und Wurzelwerk durchsetzen Weg aus. Er wurde mittels Tau geborgen und mit dem Notarzthubschrauber in den Med Campus III in Linz geflogen, berichtete die Polizei.

Der Bergsteiger brach Samstagfrüh gemeinsam mit zwei Freunden zur gemeinsamen Bergtour auf die Katrin auf. Die Männer wollten den Gipfel über den Klettersteig erklimmen und fuhren dazu mit der Gondelbahn hinauf und gingen in Richtung des Klettersteiges. Dieser Zustiegsweg ist an manchen Stellen ausgesetzt und mit Fixseilen gesichert.

Der Unfall ereignete sich um 10.24 Uhr an einer dieser Stellen. Der 44-Jährige ging als Erfahrenster als Erster, seine Begleiter unmittelbar hinter ihm. Er griff Richtung Fixseil um sich festzuhalten, als er plötzlich auf dem rutschigen durch Fels und Wurzelwerk durchsetzten Weg ausrutschte und rund 70 Meter abstürzte. Das Sicherungsseil hatte er zu diesem Zeitpunkt noch nicht ergriffen.

Der Sturz wurde nach einigen Metern abgebremst und die Begleiter hatten anfangs noch Rufkontakt zu ihrem Freund. Der Mann stürzte dann aber noch weiter ab, sodass ihn seine beiden Freunde nicht mehr sehen oder hören konnten. Die Begleiter alarmierten die Rettungskräfte. Ein Team des Notarzthubschraubers, die Bergrettung und die Alpinpolizei waren im Einsatz. (APA)