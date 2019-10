Von Sonne geblendet: 82-jähriger Pkw-Lenker übersah Motorrad

Pettneu – Weil er von der Sonne geblendet wurde, übersah ein 82-jähriger Einheimischer am Sonntag in Pettneu am Arlberg ein entgegenkommendes Motorrad.

Der Unfall ereignete sich gegen 17.50 Uhr auf der Stanzertaler Landesstraße (L68). Der Pkw-Lenker fuhr von Flirsch kommend in westliche Richtung. Beim Linksabbiegen in Richtung Raststätter Schnann wurde der 82-Jährige von der Sonne geblendet und übersah ein entgegenkommendes Motorrad. Es kam zum Frontalzusammenstoß.

Der 33-jährige Motorradfahrer kam zu Sturz und wurde unbestimmten Grades verletzt mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Zams eingeliefert. (TT.com)