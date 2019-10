Feuerwehr konnte Sperrmüll-Brand in Tiergartenstraße rasch löschen

Innsbruck – Glimpflich endete ein Brand am Montagvormittag in der Innsbrucker Tiergartenstraße. Gegen 11.30 Uhr bemerkte der Lenker eines städtischen Müllwagens, dass der transportierte Sperrmüll Feuer gefangen hatte. Er fuhr auf einen Parkplatz an der Kreuzung Tiergartenstraße-Steinbockweg und entlud das brennende Gut. Rasch war die Berufsfeuerwehr Innsbruck zur Stelle und löschte die Flammen.

Laut Polizei wurde bei dem Brand niemand verletzt oder gefährdet. Auch der Müllwagen wurde lediglich leicht beschädigt. Nach aktuellem Stand dürfte sich der Sperrmüll beim Zusammenpressen selbst entzündet haben. (TT.com)