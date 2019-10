18-Jähriger bei Motorradunfall in Innsbruck schwer verletzt

Innsbruck – Schwere Verletzungen trug ein 18-jähriger Österreicher am Dienstagnachmittag bei einem Unfall mit seinem Motorrad auf der Bundesstraße in Richtung Zirl davon. Der junge Biker geriet um 17.24 Uhr auf der Kranebitter Allee in einer Kurve ins Schleudern und stürzte. Zwei Zeugen leisteten Erste Hilfe und verständigten die Rettung. Der 18-Jährige wurde in Begleitung eines Notarztes in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt.

Laut Polizei war die Unfallstelle etwa eine Stunde lang erschwert passierbar, weswegen es zu Verkehrsbehinderungen kam. Im Einsatz standen sechs Rettungskräfte, ein Notarzt und vier Polizeistreifen. (TT.com)