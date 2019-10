Fußgängerin in Innsbruck von Rennradler erfasst: Zeugen gesucht

Innsbruck – Nach einem Zusammenstoß eines Rennradfahrers mit einer Fußgängerin in der Schöpfstraße in Innsbruck sucht die Polizei nach Zeugen. Bei dem Unfall gegen 11.40 Uhr am Montag wurde eine 25-jährige Deutsche verletzt. Sie wollte zwischen zwei parkenden Autos vor dem Haus mit der Nummer 26 die Fahrbahn überqueren.

Ein 54-jähriger Österreicher erfasste die Passantin mit seinem Rennrad. Zur genauen Klärung des Unfallherganges sucht die Polizei Zeugen. Hinweise nimmt die Verkehrsinspektion Innbruck unter der Telefonnummer 059133/7591100 entgegen. (TT.com)