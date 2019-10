München – Ein Kind im Rollstuhl ist am Dienstag auf ein U-Bahn-Gleis am Hauptbahnhof in München gestürzt. Wie ein Sprecher der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) am Mittwoch bestätigte, war das Kind hinter einem stehenden Kurzzug auf das Gleis gefallen. Der Notstopp wurde sofort betätigt. Das Kind wurde geborgen und verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (APA/dpa)

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter