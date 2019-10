Am Mittwoch, gegen 13.45 Uhr, fuhr eine 27-Jährige mit ihrem Pkw in Innsbruck die Ing.-Etzel-Straße entlang, als plötzlich ein 77-Jähriger mit seinem Fahrrad von rechts aus der Schlachthofgasse kam. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß, wobei der Fahrradfahrer Verletzungen unbestimmten Grades erlitt und mit der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht wurde. Die Lenkerin des Pkw blieb unverletzt. (TT.com)

