22-jähriger Arbeiter in Imster Holzfirma am Fuß eingeklemmt

Imst – Ins Krankenhaus Zams musste am Dienstag ein 22-Jähriger eingeliefert werden, der sich bei der Arbeit in einer Imster Holzfirma verletzt hat. Gegen 17.35 Uhr war der junge Afghane gemeinsam mit einem 45-jährigen Schichtleiter mit Arbeiten an einer Bindestation beschäftigt. Dabei trug er Arbeitskleidung und Stahlkappenschuhe. Der Schichtleiter nahm die Maschine in Betrieb, bemerkte aber nicht, dass der 22-Jährige sich mit seinem rechten Fuß an einer Kette abstützte, die den Rollgang antrieb. Er wurde zwischen Maschine und Kette eingeklemmt und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. (TT.com)