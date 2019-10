Eine Rotte Wildschweine ist auf der A60 bei Ingelheim am Rhein (Rheinland-Pfalz) von vier Autos überrollt worden. Die Tiere seien in der Nacht zum Donnerstag über die Autobahn gelaufen, teilte die Polizei mit. Elf von insgesamt 20 Tieren wurden hierbei den Angaben zufolge getötet. In Fahrtrichtung Bingen musste die Autobahn wegen Reinigungsarbeiten vorübergehend voll gesperrt werden. (dpa)

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter