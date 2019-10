Motorradfahrer bei Unfall im Außerfern lebensgefährlich verletzt

Weißenbach – Ein Motorradfahrer hat sich am Donnerstag bei einem Unfall auf der Tannheimer Straße im Gemeindegebiet von Weißenbach lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Der Biker war gegen 15 Uhr auf der Tannheimerstraße am Gaichtpass in einer leichten Linkskurve über die Fahrbahnmitte hinausgekommen. Dabei krachte er in ein entgegenkommendes Wohnmobil.

Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt und musste vom Notarzt und den Rettungssanitätern aus Reutte reanimiert werden. Anschließend wurde er mit dem Notarzthubschrauber RK2 ins Klinikum nach Kempten geflogen. (TT.com)