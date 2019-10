Motorradfahrer starb bei Unfall im Außerfern

Weißenbach – Ein Motorradfahrer wurde am Donnerstag bei einem Unfall auf der Tannheimer Straße im Gemeindegebiet von Weißenbach getötet. Der Biker war gegen 15 Uhr auf der Tannheimerstraße am Gaichtpass in einer leichten Linkskurve über die Fahrbahnmitte hinausgekommen. Dabei krachte er in ein entgegenkommendes Wohnmobil.

Der Motorradfahrer musste vom Notarzt und den Rettungssanitätern aus Reutte reanimiert werden. Anschließend wurde er mit dem Notarzthubschrauber RK2 ins Klinikum nach Murnau geflogen, wo er nach seiner Einlieferung verstarb. (TT.com)

