Axams – Am Donnerstag gegen 17.20 Uhr fuhr ein 53-Jähriger in Axams mit seinem Bus in einen Wendeplatz ein. Dabei scherte das Heck des Fahrzeuges aus und klemmte eine 42-Jährige, die neben ihrem abgestellten Fahrzeug stand, zwischen Bus und Fahrertüre ein. Die Frau wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung in die Klinik nach Innsbruck gebracht. (TT.com)

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter