Wollte Pommes frittieren: 58-Jähriger in Fulpmes erlitt Rauchgasvergiftung

Fulpmes – Der schnellen Reaktion eines Nachbarn verdankten es die Bewohner eines Hauses in Fulpmes vemutlich, dass kein großes Feuer ausbrach.

Ein 58-Jähriger hatte am Freitagnachmittag in seiner Wohnung versucht, Pommes Frites in einer Pfanne zu frittieren. Durch das stark erhitzte Öl entwickelte sich im Wohnraum so starker Rauch, dass ein Nachbar auf das Geschehen aufmerksam wurde. Er alarmierte die Feuerwehr.

Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Fulpmes war der Rauch bereits bis in das Stiegenhaus des Mehrparteienhauses vorgedrungen. Mehrere Hausbewohner hatten sich schon ins Freie gerettet.

Der 58-Jährige selbst wurde von der Feuerwehr aus seiner Wohnung geholt, vom Notarzt erstversorgt und anschließend von der Rettung mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Landeskrankenhaus Innsbruck überstellt.

Die weiteren Hausbewohner wurden von der Rettung vor Ort untersucht. Dabei konnten keine Symptome einer Rauchgasvergiftung festgestellt werden. (TT.com)