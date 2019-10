Klein-Lkw und Pkw in Lech kollidiert: Lenker und Kind schwer verletzt

Ein Frontalzusammenstoß in Lech am Arlberg hat am Freitag zwei Schwer- und mehrere Leichtverletzte gefordert. Ein 25 Jahre alter Lenker eines Klein-Lkw war aus unbekannter Ursache laut Polizei mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Pkw kollidiert, in dem neben zwei Erwachsenen auch drei Kinder saßen.

Der Pkw-Lenker und ein Kind wurden bei dem Unfall schwer verletzt, das Kind musste mit dem Notarzthubschrauber ins LKH Feldkirch geflogen werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. (APA)