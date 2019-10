Motorradfahrerin bei Sturz auf der Mieminger Straße verletzt

Eine fünfköpfige Motorradgruppe war am Samstag auf der Mieminger Straße (B189) bergwärts in Richtung Obsteig unterwegs. Als Vorletzte hatte sich eine 60-Jährige eingereiht. Gegen 11.30 Uhr kam die Österreicherin in einer Linkskurve über den rechten Fahrbahnrand hinaus. Sie stürzte. Die Motorradfahrerin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber Martin 2 in das Krankenhaus nach Zams geflogen. (TT.com)

