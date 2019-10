75-Jähriger nach Sturz mit E-Bike in Hinterthiersee in Klinik verstorben

Schwere Verletzungen hatte sich ein 75-Jähriger bei einem Sturz mit seinem dreirädrigen Elektrofahrrad auf der L30 in Hinterthiersee am Samstagvormittag zugezogen.

Der Einheimische war gegen 9.40 Uhr auf der steil abfallenden Straße in Richtung Glemmtal unterwegs gewesen. Aus bisher noch unbekannter Ursache kam er in einer Rechtskurve zu Sturz.

Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde der Mann mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Am Montag erlag der 75-Jährige dort seinen schweren Verletzungen. (TT.com)