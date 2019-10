Sekundenschlaf: Pkw landete bei Unfall im Achental auf dem Dach

Achenkirch – Am Montag gegen 18 Uhr fuhr ein 28-Jähriger im Gemeindegebiet von Achenkirch mit seinem Pkw auf der B181 von Eben am Achensee kommend in Richtung Achenkirch. Dabei kam er auf Grund von sogenanntem „Sekundenschlaf“ nach rechts ab und fuhr auf die ansteigende Leitschiene auf. Das Fahrzeug überschlug sich, schlitterte rund 50 bis 80 Meter auf dem Dach weiter und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand.

Der Lenker konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde vom Notarzt erstversorgt. Er erlitt lediglich leichten Verletzungen am Unterarm. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. (TT.com)