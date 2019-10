Frontalkollision in Walchsee: Beide Lenkerinnen verletzt

Walchsee – Zwei Verletzte forderte am Montag ein Pkw-Frontalzusammenstoß in Walchsee. Eine 70-jährige Tirolerin fuhr gegen 18 Uhr auf der Walchseestraße (B172) vom Dorfzentrum in Richtung Durchholzen und wollte nach links in die dortige Gemeindestraße einbiegen. Wohl aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah die Frau ein entgegenkommendes Auto, an dessen Steuer eine 63-jährige Deutsche saß. Es kam zum Zusammenstoß.

Beide Frauen wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Die beiden Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Die Walchseestraße war im Bereich der Unfallstelle während der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Nachdem die Fahrzeuge geborgen worden waren, war die Straße wegen Aufräumarbeiten bis 19 Uhr nur einseitig befahrbar. (TT.com)