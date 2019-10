Von Windböe erfasst: Paragleiter in Westendorf verunglückt

Westendorf – Ins Krankenhaus Kufstein musste am Mittwochnachmittag ein deutscher Paragleiter geflogen werden. Der 55-Jährige war gegen 14.15 Uhr in Westendorf auf der Hohen Salve am sogenannten Südstartplatz gestartet. Nach einigen Metern wurde der Schirm von einer Windböe erfasst und um 180 Grad gedreht. Der Pilot verlor die Kontrolle und steuerte unkontrolliert in Richtung Hang. Als der Deutsche gegen den steilen Starthang prallte, zog er sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. (TT.com)