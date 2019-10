Kleinflugzeug krachte in Haus bei New York

Ein Kleinflugzeug ist in der Nähe von New York in eine Wohnsiedlung gestürzt. Die Maschine vom Typ Cessna 414 krachte in Colonia im Bundesstaat New Jersey in ein Haus, wie die US-Luftfahrtbehörde FAA am Dienstag mitteilte. Demzufolge blieben die Hintergründe zunächst unbekannt, die FAA sprach von einem „Unfall“.

Nach Angaben der „New York Times“ unter Berufung auf lokale Behörden sei am Boden niemand verletzt worden. An Bord des Flugzeuges habe sich nur der Pilot befunden. Sein Schicksal blieb zunächst unklar. TV-Berichten zufolge brannten mehrere Häuser an der Unfallstelle. (APA/dpa)