Ein schwerer Unfall ereignete sich am Donnerstagabend in Söll. Laut ersten Informationen kollidierten auf der Eibergstraße kurz nach 20 Uhr zwei Fahrzeuge. Zumindest ein Insasse wurde schwer, zwei weitere erheblich verletzt, heißt es von der Leitstelle. Sie wurden in die Krankenhäuser Kufstein und St. Johann gebracht. Näheres zur Identität der Verletzten oder zum genauen Unfallhergang ist noch nicht bekannt. (TT)

