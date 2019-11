Tödlicher Traktorunfall in Steyr-Land: 57-Jähriger stürzte in Bachbett ab

Gaflenz – In Gaflenz (Bezirk Steyr-Land) ist am Samstag gegen 11Uhr ein 57-jähriger Mann mit seinem Traktor tödlich verunglückt. Der Einheimische war auf einer Forststraße bergab Richtung Ort unterwegs, als er laut Polizei in einer Kurve über den Fahrbahnrand hinaus geraten sein dürfte. Das Fahrzeug stürzte in der Folge etwa fünf Meter eine Böschung hinunter.

Der Traktor, der keine Sturzkabine hatte, überschlug sich und kam seitlich in einem Bach zum Liegen. Dabei wurde der Lenker unter der Zugmaschine eingeklemmt. Angehörige fanden den Mann wenig später und verständigten die Rettungskräfte. Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod 57-Jährigen feststellen. (APA)