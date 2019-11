44-Jähriger in Kitzbühel von Glasplatte eingeklemmt und schwer verletzt

Ein 44-jähriger Mann ist am Dienstagvormittag bei einem Arbeitsunfall in Kitzbühel schwer verletzt worden. Der Einheimische lud in einer Dachgeschoßwohnung Glasplatten von einem am Balkon abgestellten Glasbock, als eine Platte umfiel und ihn einklemmte. Der 44-Jährige musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit schweren Beinverletzungen mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. (TT.com)