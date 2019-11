Innsbruckerin lebte zwei Monate neben ihrem toten Sohn (45)

Innsbruck – Ein Todesfall unter besonders tragischen Umständen wurde am Mittwoch vom Landeskriminalamt (LKA) bekanntgegeben. Demnach wurde diese Woche der bereits stark verweste Leichnam eines 45-jährigen Mannes in einer Innsbrucker Wohnung gefunden.

Andere Mieter in dem Mehrparteienhaus hatten über Geruchsbelästigung aus der Nachbarwohnung geklagt, schließlich hielt die Hausverwaltung Nachschau und stieß im Badezimmer auf die Leiche des Mannes. Die sofort verständigte Polizei befragte daraufhin die in einem geistig verwirrten Zustand befindliche Mutter, die augenscheinlich längere Zeit neben ihrem toten Sohn gelebt hatte. Sie gab an, dass ihr Sohn Anfang September gestürzt und dabei zu Tode gekommen sei.

Nach erfolgter Obduktion am heutigen Mittwoch in der gerichtlichen Medizin der Universität Innsbruck konnte die Todesursache noch nicht eindeutig festgestellt werden. Es wurden weitere Untersuchungen angeordnet. Nach bisherigen Erkenntnissen ergeben sich derzeit allerdings keine Anzeichen auf Fremdeinwirkung. Die Mutter wurde zur psychiatrischen Behandlung in die Klinik Innsbruck überstellt. Zum Alter der Frau machte die Polizei bewusst keine Angaben. (TT.com)