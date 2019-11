Zwei Holländer starben bei Lawinenabgang in Sölden

Erste Todesopfer extrem früh

Der erste tödliche Lawinenabgang ereignete sich extrem früh für die erst in den kommenden Wochen anrollende Wintersaison in den Bergen. Auch im Vorjahr hatte es das erste Todesopfer in Tirol gegeben — am 13. Dezember in Tux. Zuvor hatten die Lawinenwarndienste hohe Gefahr abseits der Pisten gemeldet.