Brand nach Flämmarbeiten im Außerfern

Ehrwald – Am Samstag gegen 14 Uhr wurden von einer Baufirma in Ehrwald am Dach eines neu errichteten Hauses Flämmarbeiten durchgeführt. Gegen 16.15 Uhr bemerkte der Besitzer aufsteigenden Rauch am Dach, setzte den Notruf ab und versuchte den Brand zu löschen. Der Schwelbrand im Ausmaß von zirka 5 Quadratmeter wurde schließlich von der Freiwilligen Feurwehr Ehrwald durch Entfernen der Isolierung gelöscht.

Eine anschließend durchgeführte Nachschau mit einer Wärmebildkamera zeigte keine weiteren Glutnester. Der Höhe des entstandenen Schadens ist nicht bekannt. (TT.com)