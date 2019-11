Sölden – Am Sonntag kam es gegen 11 Uhr am Tiefenbachferner in Sölden zu einem Zusammenstoß zwischen einem Snowboarder und einem Skifahrer.

Der Skifahrer, ein 35-jähriger Däne, zog sich dabei eine tiefe Schnittverletzung am Oberschenkel und eine schwere Schulterverletzung zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Zams geflogen. Der Snowboarder, ein 39-jähriger Pole, blieb unverletzt. (TT.com)