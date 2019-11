Kollision mit Lkw in Wolfurt endete für Fahrradfahrer tödlich

Wolfurt – Ein 53-jähriger Rennradfahrer aus Dornbirn ist am Mittwochnachmittag nach einer Kollision mit einem Lkw gestorben. Der Unfall ereignete sich laut Polizei an einer Kreuzung in Wolfurt. Trotz einer Vollbremsung konnte der Lkw-Lenker den Unfall nicht vermeiden. Der Radfahrer wurde durch die Kollision niedergestoßen und geriet unter das Fahrzeug. Er starb im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.

Der Radfahrer war gegen 16.25 Uhr parallel zur Vorarlberger Straße (L190) in Fahrtrichtung Lauterach unterwegs gewesen, teilte die Landespolizeidirektion Vorarlberg in der Nacht auf Donnerstag mit. Unmittelbar vor der Kreuzung mit der Senderstraße / Rampe 1 endete für den Radfahrer der Rad- und Gehweg. Gleichzeitig fuhr der ebenfalls 53-jährige Lkw-Fahrer aus Lingenau auf der Senderstraße (L41) Rampe 1 in Richtung Vorarlberger Straße (L190) in Fahrtrichtung Dornbirn.

Ärzte verloren Kampf um Leben

Der Lkw-Lenker ging laut eigenen Angaben davon aus, dass der Fahrradfahrer mit seinem Rennrad vor dem Kreuzungsbereich anhalten würde. Um nach einem möglichen ankommenden Verkehr von der linken Seite her Ausschau zu halten, schaute der Lkw-Lenker kurz nach links. Plötzlich habe er den unmittelbar vor dem Lkw befindlichen Rennradfahrer wahrgenommen. Der nach dem Unfall schwer verletzte Radfahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber des ÖAMTC ins LKH-Feldkirch geflogen, wo er aufgrund der schweren Verletzungen verstarb. (APA)