Gestohlener Pkw landete im Wasser: Männer ertranken in Rückhaltebecken

Hamburg – Zwei Männer in einem gestohlenen Mietwagen sind in einem Regenrückhaltebecken in Hamburg ums Leben gekommen. Das Auto war von einem vorbeifahrenden Lkw-Fahrer kopfüber in dem Becken liegend gefunden worden, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Nur die Hinterachse ragte demnach aus dem Wasser. Die Leichen lagen offenbar seit einiger Zeit in dem Wagen.

Nach Angaben der Feuerwehr war die Bergung schwierig, da sich der Graben fünf Meter unterhalb der Straße befand. Ein Feuerwehrmann konnte eine der beiden Leichen noch im Wasser aus dem Auto ziehen. Der andere Tote wurde erst entdeckt, als der Wagen mit Seilwinden an Land gezogen worden war. Taucher der Feuerwehr kontrollierten die Umgebung des Wagens, entdeckten aber keine weiteren Menschen.

Bei dem Auto handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen Mietwagen eines Verleihers aus Berlin, der am Dienstag als gestohlen gemeldet worden war. Warum der Pkw in der Rechtskurve geradeaus in das Regenwasserrückhaltebecken in Altenwerder fuhr, ist bislang unklar. Medienberichten zufolge könnte Glatteis eine Rolle gespielt haben. Bei den Toten handelt es sich laut Polizei um einen 29-Jährigen aus Estland und einen 30-jährigen Ukrainer. (dpa)