250 Gäste im Stubaital eingeschlossen, Brennerstraße gesperrt

Innsbruck — Im hinteren Tiroler Stubaital waren am Montagvormittag weiterhin rund 250 Gäste und Mitarbeiter der Gletscherbahnen beim Gletscherskigebiet eingeschlossen. Nach einem Lawinenabgang auf die Ranalter Straße in der Nähe der Talstation musste die Straße am Sonntag gesperrt werden. Die Eingeschlossenen mussten die Nacht im Hotel bei der Talstation und in den Räumlichkeiten der Gletscherbahn verbringen. Am Montagvormittag wurden ersten Lawinensprengungen durchgeführt. Danach musste jedoch erst beurteilt werden, ob die Lage sicher genug war, um die Straße wieder räumen zu können, hieß es seitens der Gletscherbahnen.



Die Lawine war auf die Privatstraße der Stubaier Gletscherbahnen zwischen der "Goldschrofengalerie" und der "Tschangelairalm" abgegangen und hatte den Pkw eines talauswärts fahrenden 48-jährigen Deutschen erfasst, der noch fünf weitere Insassen in seinem Kleinbus dabei hatte. Das Fahrzeug wurde von einem Ausläufer des Lawinenkegels erwischt, neben die Straße in einen Graben geschoben und von mittransportierten Baumstämmen überdeckt.

Die sechs Insassen konnten sich selbst befreien und blieben bis auf zwei 52-jährige Frauen, die sich Schnittverletzungen an den Händen zugezogen hatten, unverletzt. Der Pkw wurde schwer beschädigt. Die Fahrbahn selbst wurde auf mehreren Metern komplett verschüttet. Aufgrund der vor Ort herrschenden Witterungsbedingungen und der Lawinengefahrenstufe mussten die Räumungsarbeiten abgebrochen werden. Die Straße blieb also vorerst gesperrt. Davon waren etwa 250 Personen betroffen, die sich noch innerhalb der derzeit nicht passierbaren Stelle der Straße befinden und im Hotel bei der Talstation in Mutterberg und weiteren Räumlichkeiten der Stubaier Gletscherbahnen untergebracht und versorgt wurden.

Brennerstraße zwischen Stefansbrücke und Schönberg gesperrt

Die Brennerstraße, auf die am Sonntag eine Mure abgegangen war, muss ebenfalls bis Mittwoch gesperrt bleiben. Zwischen Stefansbrücke und Schönberg kam es zu einem Hangrutsch, weshalb die Straße in diesem Abschnitt nach Rücksprache mit der Landesgeologie bis voraussichtlich Montag gesperrt werden muss.



Auch auf der Sellrainer Straße (L 13) wurde bereits am Sonntagvormittag ein Fahrzeug von einem Schneebrett erfasst. Eine 29-jährige Deutsche war gegen 9 Uhr mit ihrem Auto von Kühtai Richtung Kematen unterwegs, als eine etwa 20 Meter breite Lawine das Auto im Frontbereich "streifte". Verletzt wurde die Frau zum Glück nicht, ihr Auto war nur leicht mit Schnee bedeckt. Die L 13 wurde daraufhin ab dem Ortsteil Haggen gesperrt.

Gesperrte Zugstrecken In Osttirol bleibt die Bahnstrecke im Drautal unterbrochen. Auch dort ist ein Schienenersatzverkehr aufgrund von Lawinengefahr nicht möglich. Die Drautalbahn bleibt laut ÖBB vorraussichtlich bis zum 30. November gesperrt.

Die Streckensperre für die Bahnverbindung zwischen Lienz und San Candido/Innichen bleibt bis auf weiteres aufrecht. Die Schäden an der Strecke betreffen die Masten und Oberleitungen, sowie Verlegung der Strecke. Der Schienenersatzverkehr zwischen Lienz und Sillian wurde laut Bahn eingerichtet

Die Strecke München — Verona konnte am Monntag wieder für den Personenverkehr geöffnet werden. Züge verkehren demnach wieder planmäßig.

Wegen eines Murenabganges waren auch zwischen Saalfelden und Hochfilzen keine Bahnfahrten möglich. Aus Sicherheitsgründen bleibt die Strecke in diesem Bereich nach einer geologischen Begutachtung durch Experten weiter gesperrt. Wegen Unwetterschäden ist auch die Bahnstrecke zwischen Bruck-Fusch und Zell am See unterbrochen.

Der Bahnhof Zell am See kann vom Schienenersatzverkehr nicht angefahren werden. Fernverkehrszüge werden umgeleitet.

Die Außerfernbahn bleibt wegen Sturmschäden voraussichtlich bis Montagabend gesperrt. Die ÖBB empfiehlt allen Reisenden, sich vor geplanten Reisen nochmals über den aktuellen Status online unter www.oebb.atoder telefonisch unter 07-1717 zu informieren.

Überschwemmungen und Muren im Unterland

Im Tiroler Unterland erreichten am Sonntag einige Pegel von Flüssen und Bächen jene Wasserstände, die im langjährigen Durchschnitt einmal in fünf Jahren zu verzeichnen sind. In Hochfilzen führten der Nassschnee und der Dauerregen zu Überschwemmungen. Zudem kam es in mehreren Bezirken zu kleinen Murenereignissen, bei denen zum Glück keine Personen verletzt wurden.

Lawinenwarnstufe 4 auch am Montag

In Osttirol und entlang der südlichen Ötztaler Alpen, in der Brennerregion und in den südlichen Stubaier Alpen bis zum Zillertaler Hauptkamm herrschte nach wie vor Lawinenwarnstufe 4 der fünfteiligen Skala, also große Lawinengefahr. Dementsprechend wurde von Aufenthalten abseits der gesicherten Pisten dringend abgeraten. Auch beim Aufenthalt im Wald bzw. im Freien sei Vorsicht geboten, denn aufgrund des schweren Nassschnees herrsche Baumbruchgefahr. (TT.com, APA)