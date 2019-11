Wetterbedingte Probleme auch in Nordtirol: Kleinbus von Lawine erfasst

Innsbruck — Entlang der Ranalter Straße (L 232) kam es am Sonntag gegen 14.15 Uhr zu einem Lawinenabgang. Ein talauswärts fahrender Kleinbus mit deutschem Kennzeichen wurde von einem Ausläufer des Lawinenkegels erfasst und neben die Straße geschoben. Die sechs Insassen konnten sich selbst befreien und blieben unverletzt, berichteten die Stubaier Bergbahnen. Die Straße bleibt am Sonntag voraussichtlich gesperrt. Davon sind etwa 250 Personen betroffen, die sich noch innerhalb der derzeit nicht passierbaren Stelle der Straße befinden und nun im Hotel bei der Talstation in Mutterberg und weiteren Räumlichkeiten der Stubaier Gletscherbahnen untergebracht und versorgt werden.

Brennerstraße zwischen Stefansbrücke und Schönberg gesperrt

Auch auf der Brennerstraße (B 182) ist es am Sonntag zu Behinderungen gekommen. Zwischen Stefansbrücke und Schönberg kam es zu einem Hangrutsch, weshalb die Straße in diesem Abschnitt nach Rücksprache mit der Landesgeologie bis voraussichtlich Montag gesperrt werden muss. In der Früh soll die Lage von den Experten neuerlich beurteilt werden. Im Anschluss soll entschieden werden, ob die B 182 gesperrt bleiben muss oder wieder einspurig für den Verkehr freigegeben werden kann.

Gesperrte Zugstrecken In Osttirol bleibt die Bahnstrecke im Drautal unterbrochen. Auch dort ist ein Schienenersatzverkehr aufgrund von Lawinengefahr nicht möglich.

Der Fernverkehr München — Verona verkehrt aktuell nur zwischen München und Innsbruck. Aufgrund der Schneefälle ist die Strecke auf italienischer Seite bei Franzensfeste unterbrochen. Da auch die Straßen in der Region teilweise gesperrt sind, kann auch kein Schienenersatzverkehr angeboten werden.

Die Außerfernbahn bleibt wegen Sturmschäden voraussichtlich bis Montagabend gesperrt.

Überschwemmungen und Muren im Unterland

Im Tiroler Unterland erreichten einige Pegel von Flüssen und Bächen jene Wasserstände, die im langjährigen Durchschnitt einmal in fünf Jahren zu verzeichnen sind. In Hochfilzen führten der Nassschnee und der Dauerregen zu Überschwemmungen. Zudem kam es in mehreren Bezirken zu kleinen Murenereignissen, bei denen keine Personen verletzt wurden.

Lawinenwarnstufe 4 auch am Montag

Die Lawinensituation bleibt auch am Montag mit Lawinenwarnstufe 4 angespannt. Der immer noch starke Wind in der Höhe bedeute eine Zusatzbelastung auf die Schneedecke. Aufgrund des in der Höhe immer noch starken Windes und der dadurch bedingten Zusatzbelastung auf die Schneedecke, so Patrick Nairz vom Lawinenwarndienst Tirol. Auch die Gefahr von Gleitschneelawinen sei weiterhin groß. "Schneebrettlawinen sollten nur mehr in besonders windbeeinflussten Bereichen spontan abgehen", sagt Nairz.

Der Dauerrregen führt auch im Unterland zu Überflutungen durch übergegangene Bäche. In Hochfilzen stand die Feuerwehr am Sonntagnachmittag im Einsatz. - ZOOM.TIROL

Dies gelte auch weiterhin für die südlichen Ötztaler Alpen, die Brennerregion sowie die südlichen Stubaier Alpen bis zum Zillertaler Hauptkamm. (TT.com)