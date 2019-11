In weiten Teilen von Neustift ist es am Dienstagabend zu Stromausfällen gekommen. Grund ist ein Funkenflug in der Trafostation e Tiwag an der Talstation des Elferlifts. Im Großteil des Ortes herrscht derzeit Dunkelheit. Die Feuerwehr ist vor Ort.

Wir werden weiter berichten ...