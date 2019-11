Materialdefekt an Leitung führte zu Stromausfall in Neustift

Neustift im Stubaital – Ein Materialdefekt an einer Stromleitung dürfte Schuld daran gewesen sein, dass am Dienstagabend gegen 19.18 Uhr die Lichter in Neustift ausgingen: In weiten Teilen des Ortes war es zu einem Stromausfall gekommen. Grund war ein Funkenflug in der Trafostation der Tiwag nahe der Talstation des Elferlifts. Wie die Polizei mitteilt, war es zu einem Kabelbrand einer 25-KV-Mittelspannungsleitung gekommen, die an einem Strommasten montiert war.

Dadurch kam es zu einer Notabschaltung des Stromnetzes. Im Großteil des Ortes – bis hin zum Gletscher – herrschte Dunkelheit, rund 1600 Haushalte waren betroffen. Nur wenige Häuser waren nicht von dem Stromausfall betroffen. Die am Abend stattfindende Sitzung des Gemeinderats musste abgebrochen werden.

Die Feuerwehr und Mitarbeiter der Tiwag waren vor Ort. Gegen 20.10 Uhr konnte die Stromversorgung im Bereich Kampl und Ortskern Neustift wiederhergestellt werden. Kurz nach 22 Uhr war auch der restliche Ort wieder am Netz. Die ersten Ermittlungen zur Brandursache ergaben Hinweise auf einen Materialdefekt der Stromleitung. (TT.com)