Explosion in Feuerwerk-Lager auf Sizilien: Fünf Tote und Verletzte

Barcellona Pozzo di Gotto – Bei der Explosion in einem Feuerwerk-Lager in Barcellona Pozzo di Gotto nahe der sizilianischen Stadt Messina sind nach neuesten Informationen fünf Menschen ums Leben gekommen, darunter auch die 71-jährige Frau des Inhabers. Dies berichteten italienische Medien. Zwei Männer wurden schwer verletzt und schweben in Lebensgefahr. Anfangs war von drei Toten die Rede gewesen. Zu den beiden Schwerverletzten zählt der 37-jährige Sohn des Firmeneigentümers, der mit schweren Brandwunden im Krankenhaus von Palermo liegt. Er hatte vergebens versucht, die Mutter zu retten.

Vermutet wird, dass es bei Schweißarbeiten im Lager zur Funkenbildung kam, die zur Explosion geführte haben soll. Die Explosion verursachte einen Brand, den die Feuerwehr löschte. Dutzende Feuerwehrleute waren bei der Brandlöschung im Einsatz. Das Lager gehört einer Familie, die seit Generationen Feuerwerke auf Sizilien herstellt.

Unfälle in Feuerwerksfabriken in Süditalien sind keine Neuigkeit. Bei einer Detonation in Modugno nahe der süditalienischen Hafenstadt Bari waren 2015 sieben Menschen ums Leben gekommen. Zehn weitere Personen wurden verletzt, vier davon schwer. Die italienische Arbeitsministerin Nunzia Catalfo kündigte strengere Kontrollen zur Vorbeugung von Arbeitsunfällen an. (APA)