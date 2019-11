Autos an Kreuzung in Hopfgarten zusammengestoßen: 22-Jähriger verletzt

Hopfgarten – Beim Zusammenstoß zweier Autos in Hopfgarten wurde am Donnerstagabend ein 22-jähriger Lenker verletzt. Zu der Kollision kam es gegen 19.45 Uhr an einer Kreuzung. Eine 62-jährige Österreicherin war vom Ortsteil Elsbethen in Richtung Kelchsauer Landesstraße unterwegs und wollte links in Richtung Kelchsau abbiegen.

Der 22-Jährige kam von links und prallte aus unbekannter Ursache in das Fahrzeug der Frau. Der Österreicher wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung am Unfallort von der Rettung ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Die 62-Jährige blieb unverletzt. Beide Autos wurden erheblich beschädigt. (TT.com)