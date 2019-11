Lenker kam von Autobahn bei Stams ab und überschlug sich in Böschung

Bezirk Kitzbühel

Autos an Kreuzung in Hopfgarten zusammengestoßen: 22-Jähriger verletzt

Eine 62-jährige Lenkerin wollte in Hopfgarten nach links in Richtung Kelchsau abbiegen. Ein von links kommender Autofahrer prallte in das Fahrzeug der Frau.