Brände in Fieberbrunn und Kufstein rasch gelöscht

Fieberbrunn, Kufstein – Glimpflich gingen zwei kleinere Brände in Kufstein und Fieberbrunn am Montag und Dienstag aus.

In einem Mehrparteienhaus in Kufstein kam es am Montagabend gegen 18.50 Uhr zu einem Kaminbrand. Die Feuerwehr Kufstein konnte das Feuer rasch löschen, verletzt wurde niemand. Wie hoch der Sachschaden ausfällt, ist noch unklar.

Auf einer Baustelle in Fieberbrunn wurden am Montag Flämmarbeiten bei einem Dach durchgeführt. Dabei kam es zu zwei kleineren Bränden, welche die Arbeiter selbst löschen konnten. Am nächsten Morgen gegen 6.10 Uhr brach am Dach jedoch neuerlich ein Brand aus. Die Feuerwehren Fieberbrunn und St. Johann rückten an und löschten das Feuer. Auch hier steht die Höhe des Sachschadens noch nicht fest. (TT.com)