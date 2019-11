Letztes Update am Sa, 30.11.2019 13:16

Zwei Todesopfer bei Lawine am Mont Blanc

Das Schneebrett soll sich auf rund 3000 Meter an der Hellbronner Spitze gelöst haben, in der Nähe der Seilbahnstation, die von Courmayeur in Italien auf den höchsten Berg der Europäischen Union führt.