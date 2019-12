Flugzeugabstürze: Neun Tote in den USA, ein Todesopfer in Schweden

Pierre, Stockholm – Die US-Bundesluftfahrtbehörde FAA teilte Medienberichten zufolge mit, das einmotorige Passagierflugzeug sei in South Dakota bei stürmischen Winterwetter mit etwas Schneefall am Samstag kurz nach dem Start knapp zwei Kilometer vom Flughafen der Stadt Chamberlain abgestürzt. An Bord der Pilatus PC-12 seien zwölf Menschen gewesen. Unter den Opfern war auch der Pilot.

Drei Personen wurden verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert. Das Flugzeug war auf dem Weg in den US-Staat Idaho. Die Ursache für den Absturz stehe noch nicht fest. Die US-Flugsicherheitsbehörde teilte im Kurzbotschaftendienst Twitter mit, sie habe Untersuchungen gestartet.

In Südschweden stürzte die Propellermaschine in den Garten eines Privathauses, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Das Flugzeug ging demnach in Flammen auf. Das Kleinflugzeug habe nach dem Absturz Feuer gefangen. Über der Stadt Ronneby mit 13.000 Einwohnern seien große Rauchschwaden aufgestiegen. Die Feuerwehr habe das Feuer schnell löschen können.

Der Pilot habe jedoch nicht mehr gerettet werden können. Nach Polizeiangaben befand sich der Pilot allein im Flugzeug. Verletzte gab es bei diesem Unglück nicht. (APA/dpa/AFP)