Letztes Update am Mi, 04.12.2019 12:14

Ein Todesopfer bei Unfall auf Brennerautobahn, Sperre aufgehoben

Bei der Mautstelle Schönberg kam es am Mittwochvormittag zu einem schweren Unfall. Die A13 war bis kurz vor 11 Uhr in Fahrtrichtung Innsbruck gesperrt. Eine Person verstarb noch an der Unfallstelle.