Alklenker stürzte in Innsbruck mit Auto zehn Meter über Böschung

Innsbruck – Mit einem total zerstörten Pkw, drei Verletzten und einem eingezogenen Führerschein endete in der Nacht auf Donnerstag die Alkfahrt eines 25-Jährigen im Innsbrucker Handlhofweg. Der Mann war gegen 0.20 Uhr gemeinsam mit seinen Freunden im Alter von 24 und 19 Jahren talwärts unterwegs, als er in einer Rechtskurve kurz vor der Auffahrt auf die Brennerautobahn wegen der überhöhten Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Auto geriet über den linken Fahrbahnrand hinaus und stürzte rund zehn Meter über die Böschung in eine darunter liegende Firmenzufahrt. Dabei wurden mehrere Bäume sowie die Leitschiene schwer beschädigt. Laut Polizei wurden alle drei Insassen unbestimmten Grades verletzt, am Auto entstand Totalschaden. Der Führerschein des 25-Jährigen wurde ihm wegen der „erheblichen Alkoholisierung“ abgenommen. (TT.com)

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter