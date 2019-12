Schlaganfall am Steuer: 82-Jähriger prallte in Innsbruck gegen parkende Autos

Innsbruck – Ein aufsehenerregender Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagnachmittag in der Gerhard-Hauptmann-Straße in Innsbruck: Ein 82-jähriger Autofahrer dürfte laut Polizei am Steuer einen Schlaganfall erlitten haben. Sein Fahrzeug prallte daraufhin gegen vier geparkte Autos am Straßenrand.

Zeugen alarmierten die Einsatzkräfte, die den 82-Jährigen erstversorgten. Der Mann wurde anschließend in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt – die Besitzer wurden von der Polizei informiert. (TT.com)