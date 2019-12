Beim Versuch, einen Kanal in einem Lokal in Fiss zu enteisen, schütteten der Restaurantleiter und ein Angestellter am Freitagvormittag eine Flasche Abflussreiniger in das Rohr. Der 29-jährige Angestellte wollte das Gemisch aus Wasser und Reiniger dann mit einem Schlauch wieder absaugen.

Dabei verschluckte er jedoch eine unbestimmte Menge der Flüssigkeit. Der Slowake wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen. (TT.com)