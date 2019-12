Erdbeben der Stärke 4.5 nahe Florenz: Schäden gemeldet

Florenz – Ein Erbeben mit Stärke 4.5 auf der Richterskala ist am Montagfrüh in Scarperia San Piero nahe Florenz registriert worden. Dies berichtete das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV). Das Epizentrum lag bei einer Tiefe von neun Kilometern. Fünf Nachbeben folgten. Laut dem Zivilschutz gab es Schäden, aber keine Verletzten.

Der Erdstoß wurde klar in den toskanischen Städten Florenz und in Pistoia gemeldet. In der Ortschaft Borgo San Lorenzo, in der Schäden gemeldet werden, bleiben am Montag die Schulen gesperrt. Die Bahn-Hochgeschwindigkeitslinie Bologna-Florenz wurde vorübergehend geschlossen, um Kontrollen zu ermöglichen. (APA)