72-Jähriger bei Waldarbeiten in Aschau von Baumstamm überrollt

Bei Holzarbeiten wurde am Montagnachmittag ein 72-Jähriger in einem Wald in Aschau schwer verletzt. Ein Baumstamm geriet plötzlich in Bewegung, überrollte den Tiroler und riss ihn noch einige Meter mit. Der Verletzte rief offenbar um Hilfe und wurde von einem Nachbarn gehört. Dieser setzte dann einen Notruf ab. Der 72-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber nach Innsbruck geflogen und in die Klinik eingeliefert. (TT.com)