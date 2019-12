82-Jähriger bei Unfall auf der A12 bei Pettnau leicht verletzt.

Am Montag kurz nach 11 Uhr fuhr ein 82-Jähriger mit seinem PKW auf der A 12 in Fahrtrichtung Zirl und wollte bei der Raststätte in Pettnau von der Autobahn abfahren. Dabei kam er aus bisher unbekannten Gründen links von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Pkw gegen eine Informationstafel. Das Auto kippte um und kam auf dem Dach zu liegen. Der Lenker wurde dabei leicht verletzt und von der Rettung in die Klinik nach Innsbruck eingeliefert. (TT.com)