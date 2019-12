Innsbruck – Ein 24-jähriger Radfahrer wurde am Donnerstagvormittag bei einem Unfall in Innsbruck verletzt. Der Mann fuhr auf dem Geh/-Radweg am Fürstenweg in Richtung Westen, als ein 59-Jähriger gerade mit seinem Auto aus einem Parkplatz in den Fürstenweg einbog. Es kam zur Kollision.

Der 24-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins die Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt. (TT.com)