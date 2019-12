Einfamilienhaus in Hötting in Brand: Vier Verletzte

Innsbruck — Gegen 7 Uhr brach am Montag in einem Einfamilienhaus im Innsbrucker Stadtteil Hötting ein Feuer aus. Nach Angaben der Berufsfeuerwehr Innsbruck entdeckte ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Wilten den Brand, als der Mann am Weg zu einer Baustelle in unmittelbarer Nähe war.

Er alarmierte seine Kollegen und konnte bis zu deren Eintreffen eine Person aus dem Gefahrenbereich bergen. Nach Eintreffen der Berufsfeuerwehr Innsbruck und der Freiwilligen Feuerwehr Hötting konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden. Der anfängliche Verdacht auf weitere eingeschlossene Personen bewahrheitete sich zum Glück nicht.

Insgesamt mussten vier Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Innsbrucker Klinik gebracht werden.

Zur Brandursache ist noch nichts bekannt. (TT.com)

