Zwei Verletzte bei Zusammstoß auf der B171 bei Roppen

Roppen – Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr auf der Bundesstraße bei Roppen. Ein einheimischer Lenker fuhr auf der B171, als der mit Sand beladende Anhänger seines Pkw ins Schleudern geriet. Der Anhänger krachte in das entgegenkommende Fahrzeug einer Einheimischen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug mehrere Meter weit in einen Straßengraben geschleudert.

Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt. Sie wurden nach der Erstversorgung durch den Notarzt und der Rettung ins Krankenhaus nach Zams gebracht. Die Straße musste für die Dauer der Bergungsarbeiten gesperrt werden. (TT)